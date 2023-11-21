نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "وش في وش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم “وش في وش”، لافتًا أنه احتل المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.



كم بلغت إيرادات فيلم "وش في وش"؟

وحقق فيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل إيرادات بلغت 74 ألف جنيه فقط، ومازال يُنافس على صدارة شباك التذاكر، رغم مرور 14 أسبوعًا على عرضه في السينمات، بينما تجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات أكثر من 35 مليون جنيه.

ما هي أحداث فيلم "وش في وش"؟

تدور أحداث فيلم "وش في وش" حول زوجين تنقلب حياتهما رأسًا على عقب في يوم واحد فقط، بعدما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة.



من هم أبطال فيلم "وش في وش"؟

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.



وفي سياق آخر، حقق فيلم "العميل صفر" أمس 52.3 ألف جنيه فقط، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه على مدار الـ14 أسبوعًا الأخيرة أكثر من 41 مليون جنيه.



ما هي أحداث فيلم "العميل صفر"؟

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي لايت حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يسعى في تقليد مغامرات چيميس بوند بسبب حبه الشديد له فيقوم بعدة مغامرات فاشلة وتنقلب الأحداث ضده.



من هم أبطال فيلم "العميل صفر"؟

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.