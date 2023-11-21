تفاصيل شخصية أحمد فريد في مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد فريد، حاليًا في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، ويجسد خلاله دور مذيع ينشأ بينه علاقة حب بين "أروى" شقيقة شيرين رضا، حتى تحدث مفاجأة في نهاية الأحداث.



تفاصيل مسلسل" ويبنا ميعاد"

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج هاني كمال، وسوف يتم عرض المسلسل خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويضم الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عددًا من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث، فيما يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

رمضان ٢٠٢٤.. أحمد فريد يتعاون مع ياسر جلال في" ألف ليلة وليلة"

وعلى صعيد آخر، يتعاون الفنان أحمد فريد مع الفنان ياسر جلال من خلال مسلسل" ألف ليلة وليلة "، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والمسلسل بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، شيري عادل، محمد رياض، مايان السيد، أحمد ماهر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.



آخر أعمال أحمد فريد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فريد مسلسل “الأصلي”، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.