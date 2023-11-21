رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سلوى عثمان في "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة سلوى عثمان على المشاركة في مسلسل "حق عرب"، وتجسد خلال أحداث المسلسل دور والدة الفنان أحمد العوضي، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.



من هم أبطال مسلسل "حق عرب"؟

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

سلوى عثمان تنتظر عرض مسلسل نعمة الافوكاتو

وانتهت سلوى عثمان مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وآخرون من النجوم.



ما هي آخر أعمال سلوى عثمان؟

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سلوى عثمان، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ضم العمل كلًا من: سيد رجب، بيومي فؤاد، صبري فواز، كريم عفيفي، دينا محسن، محمد لطفي، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، كما شاركت أيضًا بمسلسل "سوق الكانتو"،"جت سليمة"، وغيرها من الأعمال.

