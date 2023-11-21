انت الان تتابع خبر طرد عمرو دياب من لبنان يتصدر التريند والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بطرد الفنان المصري عمرو دياب من لبنان ومنعه من الغناء، الأمر الذي احدث ضجة وتسائل الجميع عن صحته.

تفاجأ الجمهور بعد انتشار هذه الاخبار وتسائلوا عن السبب، حيث وكان الفنان عمرو دياب قد احيا حفل ناجح بكل المقاييس مؤخرا في لبنان.

القاضية غادة عون أعادت فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا، بعد رفع دعوى قضائية على دياب ومدير اعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.

ومن المتوقع ان تلحظ القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، قد تمنع الفنان المصري من دخول لبنان ايضا.

وأكد المحامي اشرف الموسوي، وكيل ارملة الراحل جان صليبا لـ"لبنان 24" انّه "بصدد مواجهة قضائية جديدة تستند الى وقائع، تعيد لصاحب كل حق حقه".

واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدا انّ المواجهة دخلت مرحلة جديدة.

ومؤخرا، أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا كبيرًا في جولف بورتو مارينا هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي 2023.

وكانت آخر أغاني عمرو دياب أغنية والله أبدًا، وذلك بعد أغنية يا ليل التي جمعته لأول مرة مع نجله عبد الله، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.