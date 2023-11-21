انت الان تتابع خبر فريدة سيف النصر تستغيث: "بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومة"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استغاثت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بشكل علمي امام الجمهور بعد تعرضها للسرقة، مؤكدة أنه يتم استغفالها كل يوم في منزلها.

وجهت الفنانة اتهام مباشر لمدبرة منزلها، واكدت انه كل يوم ينقص شي من منزلها، راجية من الجمهور اعانتها بطريقة لتتصرف في هذا الموقف.

وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فريدة سيف النصر: لما يكون عندك حد نافعك أوي؛ لأن مش أي حد يحب الكلاب، وأنت كل شوية حاجات بتتاخد بجد مش هزار وحاجات باينه أوي، يعني هدوم مش أي حاجة لازم ينقصوا يتاخدوا على نصين مرتين واختفاء قصري، ترجع ترمي لك نص فتتخيل أنك أنت اللي مادورتش وفجأة اختفاء كامل.

وتابعت: ده بقى غير مفروشات قسمًا بالله أطقم كاملة بمخداتها ونظارات، اكسسوار، جزم، أدوات مطبخ كاملة، والله العظيم ما بقى في حاجة كاملة خالص أول بأول، ومفيش حد تاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اتنين، أول ما تغير مكان حاجة بحجة النظام أعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الأدراج وكله يتكعبل في كله، أما أنا فأنشغل في حاجات وحاجتي فعلَا تختفي، أعمل إيه؟ أواجها وأنا مبحبش أحرج حد واجرحها؟ ولا أمشيها واحتاس ودوول عائة كاملة نافعاني؟، ولا أروح عندهم على غفلة زي ماقالوا لي.. وطبعًا مش ممكن أبدًا أعمل كده.

واختتمت حديثها: بجد زهقت ومحتارة سرقة علني، وطبعًا بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومه.. ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس.. تعبت.. والله تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قولولي اعمل إيه؟.

نشأة الفنانة فريدة سيف النصر

اتولدت فريده سيف النصر يوم 8 مايو 1955 في حي العجوزه فى محافظة الجيزه، حصلت على بكالوريوس فنون جميلة.

اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم اللي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: (مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة).