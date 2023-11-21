انت الان تتابع خبر "فضح هوية قاتل شقيقته".. شقيق الفنانة انغام يوجه اتهام مباشر ويشعل السوشيال ميديا!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشعل الموزع الموسيقي خالد علي سليمان شقيق الفنانة الشهيرة انغام، السوشيال ميديا بعد أن وجه اتهام مباشر لقاتلي شقيقته.

لم يتحمل خالد علي ماتعرض له من ظلم، وخرج عن صمته، كاشفا أسرار عائلية خاصة بحياته وحياة عائلته الشخصية، الأمر الذي احدث ضجة في الوسط.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب خالد: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا، بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة.. .وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».

وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي، برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني، برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب».السحرة والدجالين في منزل أنغام

وواصل: «السحرة والدجالين دخلوا بيتنا ومين جابهم وبالاسامي ومين كان بيلاقي أعمال سحر مستخبية في البيت بالصدفة أعمال و رموز مكتوبه بحبر أحمر في ورق منتشره داخل البيت ومين ماجده وناديه والست المغربيه وعلاقتهم بالموسيقار محمد علي سليمان وتفاصيل كتير قريبا في فيديو».

الجدير بالذكر أن خالد سليمان، هو الشقيق الأصغر للفنانة أنغام، وقالت عنه من قبل في تصريحات تلفزيونية لها، إنها كانت مسؤولة بشكل كامل عن تربيته.