انت الان تتابع خبر بعد خسارة اموالها.. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لصدارة التريند مجددا بعد قيامها بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام، بعد حذف حسابها الرسمي من منصة اكس تويتر سابقاً.

اصدرت شيرين عبد الوهاب البلاغ ضد محمد الشاعر، المسؤول الأول لحسابها الرسمي، اتهمته بالتصرف دون الرجوع إليها، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب ، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالارباح ويتم استخدام هذا الاكونت من خلال شخص واحد فقط هو الادمن ولا يمكن تغييره الا من خلاله.

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته "محمد الشاعر" بوصفه الادمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بانشاء أكونت بيزنس علي الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به ، وذلك دون موافقة أو اذن كتابي من صاحبة الصفحة ، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل علي جميع الاموال والارباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الارباح ، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكوناً لجريمتي النصب وخيانة الامانة .

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقاً قضائياً حفاظاً علي كافة حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الالكترونية الحديثة للاستيلاء علي الاموال .

وبعد شائعة وجود خلاف بينها وبين زوجها حسام حبيب، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لـ إحياء حفل غنائي في دولة الكويت وذلك في يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر لعام 2023.