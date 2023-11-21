انت الان تتابع خبر رغم نجاحه وبعد مرور 40 عام.. خطأ قاتل في فيلم عنتر شايل سيفه لم يلاحظه الكثيرون! صور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كثيرة هي الأعمال الناجحة التي تعرضت لانتقادات من الجمهور، حيث تحدث أخطاء بسيطة تفقد المشاهد القدرة على الاستمتاع.

واحد من هذه الأعمال هو فيلم "عنتر شايل سيفه"، حيث وبالرغم من مرور 40 عام على مرور الفيلم إلا أنه حدث خطأ تسبب به الفنان عادل امام.

يعد فيلم عنتر شايل سيفه من أهم الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، ونجح من خلاله الفنان عادل امام نجاحا كبيرا مع مجموعة كبيرة من النجوم.

ضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم وفي مقدمتهم عادل إمام ونورا وحاتم ذو الفقار ومصطفى متولي وإيفا ومن إخراج أحمد السبعاوي.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 1983 وحتى هذه اللحظة لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يظهر فيها عادل إمام وهو يخلع ملابسه وينزل في البحيرة كي يحصل على بعض النقود وهنا تظهر ملابسه على السلالم وخلال تواجده في البحيرة تختفي الملابس ثم تظهر من جديد في اللقطة التالية حينما يتعرض للسرقة.