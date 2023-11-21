نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية عايدة فهمي في مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة عايدة فهمي، حاليًا مسلسل "العودة"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وتجسد خلال الأحداث دور الحاجة معالي التي يحترمها الجميع وهي أم تتمتع بشخصية قوية جدًا،ولكنها ليست متسلطة، وتقرر أن يتولى ابنها والذي يجسد دوره الفنان عصام السقا منصب العمدة، ليستكمل الرحلة بعد والده.

من هم أبطال مسلسل "العودة"؟

يضم مسلسل "العودة" عدد من الفنانين من بينهم: عايدة فهمي، شريف سلامة،

محمد على رزق،عصام السقا،حمزة العلي، محمد رضوان، تارا عماد، بسنت شوقي، وليد فواز والعمل من تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.



ما هي أحدث أعمال الفنانة عايدة فهمي ؟

بدأت الفنانة عايدة فهمي تصوير مشاهدها ضمن مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان،وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

مشاركة عايدة فهمي في مسلسل “صوت وصورة”

ويعرض للفنانة عايدة فهمي، حاليًا عبر قناة DMC ومنصة Watch it مسلسل “صوت وصورة”، وهو بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مروة عيد، أحمد ماجد، وآخرون من النجوم.