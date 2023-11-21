نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب أكثر من 12 عامًا.. أوبرا الإمبريزاريو يومان بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف اشكال الفنون الجادة تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر أكثر من 12 عامًا الأوبرا الكوميدية القصيرة الإمبريزاريو للموسيقار النمساوي العالمي موتسارت إلى جانب عدد من الأغاني التي تضمنتها أشهر أوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 23، 24 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

ما لا تعرفه عن الإمبريزاريو

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

دكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية

الإمبريزاريو

يؤدى الادوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن في دور ساحر القلب مدام هارتميلت، فيرونيا فيليب بالتبادل مع أميرة رضا في دور رنين الفضة، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين، تامر توفيق بالتبادل مع أسامة جمال في دور مستر بوف.

أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من اغانى اشهر اوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعًا، الناي السحري، الاختطاف من السرايا، باستيان تحت باستيان وغيرها.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.