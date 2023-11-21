يسرا تنضم لقائمة الغائبين عن السباق الرمضاني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب عن الموسم الرمضاني الجاري عدد كبير من النجوم نظرًا لتأجيل أعمالهم أو لإرتباطهم بأعمال فنية أخرى، ومن المقرر أن تغيب النجمة يسرا عن السباق الرمضاني 2024 نظرًا لعدم وجود سيناريو قوي لعمل درامي تشارك به حتى الآن، وبذلك تنضم لقائمة الغائبين عن رمضان.

يسرا تعيش حالة من النشاط الفني



ومن جانبه، تنتظر يسرا، خلال الأيام الجارية عرض مسلسل “روز وليلى”، إخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، ويشارك فيه كل من هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، مروان يونس.

تعرف على أحداث مسلسل "روز وليلى"

وتدور أحداث روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتيين يسرا ونيللي كريم، وتخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.



مشاركة يسرا في “ليلة العيد”

وتنتظر يسرا عرض فيلم “ليلة العيد”، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، والذي تتناول من خلاله القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، عبير صبري، غادة عادل، هنادي مهنا، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح.



ما هي آخر أعمال يسرا؟

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة يسرا مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سماء إبراهيم، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

