نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية رنا رئيس في مسلسل "إنترفيو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إنترفيو"، وتعيش خلالع حالة حب عن طريق خوضها تجربة الذكاء الإصطناعي، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وسوف يتم عرض المسلسل على WATCH IT.

رنا رئيس تنتظر عرض فيلم "عصابة عظيمة"



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة رنا رئيس، حاليًا عرض فيلم" عصابة عظيمة"، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

مشاركة رنا رئيس في مسلسل “أزمة منتصف العمر”

وشاركت الفنانة رنا رئيس، مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطولة ريهام عبدالغفور وكريم فهمي، رشدي الشامي، هند عبدالحليم، عمر السعيد وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج كريم العدل،ونال المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وكانت آخر أعمال الدرامية، مشاركتها في مسلسل “نصي التاني”، بطولة علي ربيع، سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، واعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح



