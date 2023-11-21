نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفية العمري تعلق على عدم توقف الفنانين عن العمل في ظل أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة صفية العمري خلال تصريحات تلفزيونية لها عن رأيها في توقف بعض الفنانين عن نشاطهم الفني بسبب الحرب على غزة، مؤكدة على أن ظروف الفنانين الذين يعملون قد لا يعرفها الجميع، وأنهم يحملون مسؤوليات والتزامات شخصية.

صفية العمري:يجب أن يتم تقدير الضغوط والتحديات التي يواجهونها كفنانين

وأكدت صفية العمري على أن قلوب الفنانين جميعهم وعواطفهم مع القضية الفلسطينية، لكن يجب أن يتم تقدير الضغوط والتحديات التي يواجهونها كفنانين، مُعلقة عن حزنها وتعاطفها مع أحداث فلسطين ومعاناة الأطفال والأمهات.





سبب ابتعاد صفية العمري عن الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة

وفيما يتعلق بابتعادها عن الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، صرحت صفية العمري بأنها تختار المشاركة في الأعمال التي تكون لها رسالة هامة وتقدم عملًا مقنعًا يستفيد منه الجمهور، قد تكون هناك معايير محددة توجه اختياراتها الفنية وتجعلها تفضل بعض الأعمال على الأخرى.

ما هي آخر أعمال صفية العمري؟

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفية العمري فيلم "كان لك معايا" الذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة في عدة مهرجانات دولية، ويتناول الفيلم قصة حب تدور بين رجل وامرأة يمنعهما الظروف من الزواج، وبعد فترة يلتقيان من جديد ويتفقان على الزواج، لكن تحدث مفاجأة في ليلة العرس تؤثر على الأحداث. الفيلم من إنتاج المركز القومي التابع لوزارة الثقافة ومن إخراج روجينا بسالي.