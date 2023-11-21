انت الان تتابع خبر بعد أن طردها بيكيه.. شاكيرا تعوض مربية طفليها بمبلغ فلكي !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت الفنانة الكولومبية شاكيرا قصة مربية اطفالها، ليلي ميلجار، التي طردها بيكيه في وقت سابق، حيث استعانت بها في كليب أغنيتها الأخيرة El Jefe /"الرئيس".

شاكيرا اهدت هذا العمل للمربية تعويضًا عن تصرف جيرارد بيكيه معها، وعن سنين العمل التي قضتها بجانبها بكل تفاني وأخلاص.

شاكيرا اطلقت أغنية El Jefe يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع فويرزا ريجيدا والتي تناقش سوء استغلال العمال وقلة الأجور.

وتهدي شاكيرا الأغنية للمربية عن طريق قولها "ليلي ميلجار، هذه الأغنية لك"، ثم تغني بصحبة ريجيدا من وجهة نظر المربية، وفيقولان: "يرن الجرس الساعة 7 ونصف، أريد أن أنام ولكنني لا أستطيع لأنني أتولى أمر الأطفال في التاسعة".

ثم تلمح الأغنية عن بيكيه بقولها "لدي رئيس بشع لا يدفع أجر جيد، ويقتني سيارة مرسيدس بنز بينما أنا أصل إلى بيته على قدمي"، ويذكر أن لاعب برشلونة السابق يملك سيارة ذات نفس النوع.

وتذكر أيضًا شاكيرا حماها في الأغنية حين تقول "يقال أن الشر لا يبقى أكثر من 100 عام، ولكن والد زوجي لا يزال على قيد الحياة".

يذكر أن جيرارد بيكيه قد طرد ليلي ميلجر، مربية طفليه ميلان وساشا، ويشاع أن سبب الطرد هو فضحها لخيانته لشاكيرا مع كلارا كيا، كما أنه لم يدفع أجرها يوم طرده لها.

وقد أكدت ابنة ليلي أنها عادلت للعمل مع شاكيرا من جديد، كما كشف موقع MARCA وأن ليلي قد حصلت على مليون يورو مقابل ظهورها في كليب الأغنية.