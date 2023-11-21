انت الان تتابع خبر وائل جسار يوجه نداء استغاثة بعد تعرضه لاطلاق رصاص بشكل عنيف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنان وائل جسار محركات البحث بشكل كبير للغاية، بعد انباء تعرضه لاطلاق رصاص بشكل عنيف هو واسرته، الأمر الذي صدم الجمهور.

وتعليقا على هذا الأمر، خرج الفنان عن صمته ووجه نداء استغاثة بعد نجاته وأسرته من الموت بسبب إطلاق الرصاص في حفل زفاف كان يحضره بصحبتهم.

وطلب وائل جسار من جمهوره التعبير عن فرحتهم لكن دون استخدام الرصاص في حفلات الزفاف، منعا لوقوع ضحايا.

وعبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع انستجرام قال وائل جسار: «أنا طلعت على المنطقة لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعرس، كانوا يدقون الرصاص ابتهاجا بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي».

وواصل وائل جسار كلامه: «إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة وحياة الناس، وبنضرب رصاص في الزفاف؟ هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت والدي يا زوجتي يا أخي، ابتهاجكم بالزفاف يكون بالورد والفرح بس».

وختم وائل جسار كلامه: «أرجوكم ما تستخدموا الرصاص في حفلات الزفاف، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو خي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بالرصاص».