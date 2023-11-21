انت الان تتابع خبر "العاهرة".. تعليق صادم من ميدو عادل ضد لقاء سويدان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت مسرحية سيد درويش محركات البحث بشكل كبير للغاية خلال الساعات الماضية بعد حدوث اشتباك بين الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان.

لقاء سويدان لم تتحمل ماحدث وقامت بصفع الفنان ميدو عادل على وجهه بالالم، بعد انتهاء المسرحية وامام جميع الحضور.

بجهته وتعليقا على هذا الأمر، قام ميدو عادل بإعادة نشر أبيات شعر لنجيب سرور عبر حسابه على فيسبوك، وجاءت كالتالي: «يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة! ماذا تبقى للعطاش غير الغرق؟ هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية! الكأس حتى الكأس يا كيخوت زيف، مرحى، أمن زيف لزيف؟ لو تصدق الأحلام - أحلام الكؤوس، والنوم والصحو الكريه - هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس؟ يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر؟».

وكتب ميدو عادل تعليقا على إعادة نشره لهذه أبيات شعر نجيب سرور: «نجيب سرور من 6 سنين.. سبحان الله»

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت اليوم، عن حدوث مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، على خشبة المسرح، أثناء عرض مسرحية «سيد درويش»، حيث قامت لقاء سويدان، بضرب ميدو عادل، على وجهه في نهاية المسرحية وإسدال الستار.