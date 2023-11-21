نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الحبس وتصدر التريند.. من هي الراقصة حورية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الراقصة حورية محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم إلقاء القبض على حورية في حفل استعراضي بالإسكندرية أثناء الرقص ببدلة عارية، استعجلت جهات التحقيق المختصة، التحريات الأمنية حول واقعة القبض، وفحصت جهات التحقيق الهاتف الخاص بالمتهمة بعد التحفظ عليه، ووجدت عليه مجموعة من فيديوهات الرقص وفيديوهات خاصة للراقصة.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني، معلومات لاتعرفها عن الراقصة حورية..



من هي الراقصة حورية؟

اسمها الحقيقي "حنين. م" تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ "نجمة الساحل الشرير"، شاركت حورية في بطولة فيلم "الساحل الشمالي" مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد عام 2023،كلمات قالتها الراقصة حورية خلال تصريحات تلفزيونية، موضحة أنها ترقص في حفلات الساحل الشمالي النهارية فقط، قالت: "أنا نمبر وان في الرقص"، نفت في تصريحاتها أنها الأغلى أجرًا "، تدفع ضرائب شهريا حوال من 10 إلى 14% من ثمن الحفلة"، اتهمت "حورية" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، قدمت الراقصة حورية العديد من حفلات الرقص خلال موسم الصيف الماضي، في قرى ومنتجعات الساحل الشمالي، والتي انتشرت الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أول ليلة قضتها الراقصة حورية في محبسها

ومن ناحية اخري، قضت الراقصة حورية المعروفة باسم راقصة الساحل الشمالي، أول ليلة بمحبسها في قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، تنفيذًا للقرار الصادر من جهات التحقيق المعنية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة مخالفة قيم وأخلاقيات المجتمع المصري وخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، طالبت المتهمة بالإبقاء على هاتفها المحمول داخل محبسها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، أسوة بباقي المحبوسات، بينما طلبت إحضار بطاطين لشعورها بالبرد الشديد لارتدائها ملابس خفيفة، كما بالاحتفاظ بمحلول العدسات الخاص بها والموجود بداخل حقيبتها، لحفظ عدسات النظر التي ترتديها كونها مرتفعة الثمن، كما رددت قائلة: أنا مش فاهمة أنا عملت إيه.. ما عملتش حاجة استاهل عليها دا.

القصة الكاملة للقبض على الراقصة حورية

ويذكر إنه تم ضبط راقصة شهيرة انتشرت خلال الفترة الماضية باسم "فيديوهات الساحل الشرير"، تم فحص الهاتف الخاص بالمتهمة بعد التحفظ عليه، ووجدت عليه مجموعة من فيديوهات الرقص وفيديوهات خاصة للراقصة، أوضحت التحريات الأولية أن المتهمة تعمدت الرقص بملابس خليعة خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز وارتدائها بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكافة، بدات النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق مع راقصة الساحل الشمالي، والتي تتعمد الاستعراض وتعرية مناطق حساسة من جسدها أثناء الرقص، وتستغل الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع، أما عن التهم التي تواجه الراقصة حورية ارتكاب أفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري حسب نص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، والذي ينص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.