انت الان تتابع خبر محمود عبد المغني يعترف بعدد المرات التي أحب بها قبل زواجه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل الفنان محمود عبد المغني ضيفاً على برنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وكشف محمود عبد المغني خلال اللقاء عن عدد المرات التي أحب فيها قبل زواجه، كما تحدث عن دور والدته في إكمال دراسته.

حيث قال: "حبيت 6 مرات قبل أم العيال، وحبيت مراتي أول لما شوفتها، وبينا مودة ورحمة، وهي السبب في نجاحي، وباخد رأيها في كل حاجة، ورأيها دايما بحطه في الاعتبار، وهي شديدة النقد".

وتابع: "كنت هطلع من المدرسة، أهل أبويا كلهم متعلمين ومعاهم شهادات عالية، وأمي كانت بتقول لازم محمود يتعلم وياخد شهادته، وعملت المستحيل عشان مطلعش من المدرسة".

وأضاف: "كان نفسها أطلع ظابط، وطلبت مني تيجي معايا العرض الخاص بتاع فيلم دم الغزال عشان تشوف يسرا، لأنها عاشقة يسرا".