انت الأن تتابع خبر أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 29.. رضوى أخيرًا هتعرف مين قتل الصياد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت أمس مسلسل صوت وصورة الحلقة 29، بطولة الفنانة حنان مطاوع، وبدأت أحداث الحلقة بـ إبلاغ عبد الغني عن سعاد وحينما يذهب مع الضابط لضبط الكاميرا وفقًا لبلاغ عبد الغني لا يجد شيئا ويخرج عبّد الغني دون أن يعلم مصيره.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 29

ثم قام “إيهاب”، أيمن الشيوي، بإرسال إلى “نرمين”، نجلاء بدر، عددًا من المستندات التي تدين المحامية ماجدة علوان – ناردين فرج- في عدد من القضايا، وعلى الفور أرسلت نرمين المستندات إلى مكتب المحامي لطفي عبود – صدقي صخر- ومن ثم تم القبض على المحامية ماجدة علوان والتحقيق معها.

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[أحداث الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة]

تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة 29

وشهد مسلسل صوت وصورة الحلقة 29 ، نهاية عبد الغني – وليد فواز- وهو التسول، حيث جلس في الشارع، ووضع أحد المارة مالًا في يده،الأمر الذي أشعر عبدالغني أنه يريد المزيد من الشفقة، لذلك بدأ يشير بيده إلى فمه ويطلب من العبور إعطائه مالًا ليأكل وبدأ مشواره في التسول.

[أحداث الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة]

وعرض وافي -عمرو وهبة – على أسرة رضوى، والمحامي لطفي عبود، أن يتفقوا مع دوبلير ليعترف على نفسه أنه القاتل وهو لم يفعلها، ثم قرروا أنها فكرة غير صائبة وقرر لطفي عبود الذهاب إلى رضوى بنفسه ليصل معها إلى الحل.

[أحداث الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة]

المفاجأة التي غيرت مسار المسلسل

قرر المحامي لطفي عبود -صدقي صخر-، الذهاب إلى رضوى داخل السجن، ليجلس معها ويسألها عن إذا كانت فعلتها وقتلت عصام الصياد، ليحل لغز القضية التي عاش الجمهور معها في مشهد مدته لا تتخطى الـ4 دقائق، حتى جاءت اللحظة التي صرخت فيها رضوى وأخبرته أنها القاتلة والمجرمة الحقيقية التي تخلصت من عصام الصياد.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ضم مسلسل صوت وصورة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وكان من أبرزهم: حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.