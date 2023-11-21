انت الأن تتابع خبر حبس الراقصة حورية.. قصة وضع صاحبة الفيديوهات المخلة داخل السجن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تصدر حبس الراقصة حورية مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية إلقاء القبض عليها أثناء حفلها الاستعراضي الذي قدمته في منطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

قصة حبس الراقصة حورية والقبض عليها

وبدأت قصة حبس الراقصة حورية والقبض عليها ببلاغ إلى النائب تحت رقم 524929 والذي اتهم فيه الراقصة حورية والذي اشتهرت باسم “راقصة الساحل الشرير”، بأنها كشفت عورتها في أحد الملاهي الليلية، وقيامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشه للحياء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الكثير من الفيديوهات التي ترتدي فيها ملابس عارية تماماً، وفي مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وأيضاً إغواء الشباب بالعديد من الأفعال التي تتنافي مع جميع القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري، وتتعمد الراقصة بشكل مستمر على الظهور في كل الفيديوهات بأوضاع مخلة للأداب العامة، ومقاطع فيديو الرقص الشعبي بشكل مثير جنسياً، وهذا ما يتعارض مع القيم الخاصة بالمجتمع ويؤدي إلي انحراف التربية عند الجميع.

[حبس الراقصة حورية]

حبس الراقصة حورية

من هي الراقصة حورية؟

وحصلت الراقصة حورية في الفترة الأخيرة على الشهرة الكبيرة من خلال أداء العديد من الرقصات الاستعراضية لإثارة الكثير من الغرائز وارتداء بدل الرقص العارية، وأدت الكثير من الرقصات في الأماكن المتعددة بالساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، وانتشرت الكثير من الفيديوهات الخاصة بها على انستجرام ويوتيوب وفيس بوك.

[حبس الراقصة حورية]

حبس الراقصة حورية

واسم الراقصة حورية الحقيقي حنين وتبلغ من العمر 23 عاماً، وهي مشهورة كثيراً على كل مواقع التواصل الاجتماعي باسم راقصة الساحل الشرير، وأعلن فحص السجل الجنائي الخاص بها أنه سبق وتم اتهامها في قضية تحريض على الفسق والفجور داخل قسم شرطة باب شرق في الإسكندرية.