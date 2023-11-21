انت الأن تتابع خبر قبل الراقصة حورية.. راقصات أثرن الجدل بفيديوهات وملابس جريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت واقعة القبض على الراقصة حورية من قبل الجهات الأمنية، وتوجيه لها اتهامات أبرزها إثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة، إلي الأذهان راقصات خرجن عن الآداب العامة أبرزهم صافيناز وجوهرة، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

القبض على الراقصة حورية

تمكنت قوات الأمن، من إلقاء القبض على الراقصة حورية، على خلفية إحيائها لحفلات في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الماضي، وتضم البلاغ اتهامها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة خلال تلك الحفلات.

[حبس الراقصة حورية]

حبس الراقصة حورية

راقصات خرجن عن الآداب العامة

لم تكن الراقصة حورية الأولى التي خرجت عن الآداب العامة بل كان هناك راقصات خرجن عن الآداق وكان قد تقدم عدد من المحامين بالكثير من الدعاوي القضائية ضدهن مطالبين بحبسهن في محاولة لعدم نشر الرذيلة، خلال التقرير سنعيد لحضراتكم التفاصل القضايا:

1- الراقصة صافيناز

في عام 2014، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الراقصة صافيناز بسبب خرق التعاقد بينها وبين أحد القنادق الكبرى، على الفور تم إخلاء سبيلها بعد ساعات من القبض عليها، كما صدر في حقها حكم بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمها 15 ألف جنيه في بعد اتهامها بإهانة العلم المصري.

صافيناز

2- الراقصة برديس

وفي عام 2015، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على برديس بسبب اتهامها بنشر الفجور والفسوق من خلال مقاطع فيديوهات مصوره عبر حسابها الرسمي، وتسبب ذلك في سجنها لمدة 6 شهور والتي قررت بعدها اعتزال الرقص بشكل نهائي.

[الراقصة جوهرة]

الراقصة جوهرة

3 – الراقصة جوهرة

في عام 2018، ألقت قوات الأمن القبض على الراقصة جوهرة بسبب ظهورها في إحدى مقاطع فيديو وهي ترتدي بدلة رقص تتنافى مع الآداب العامة.

4- الراقصة شاكيرا

في عام 2014، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة شاكيرا وذلك على خليفية طرحها أغنية الكمون، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة وتم بعد ذلك السجن لمدة 6 شهور.