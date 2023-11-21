نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 5 سنوات.. إيمي سمير غانم تعود بعمل درامي جديد في الموسم الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن استعدادها لـ تحضيرها خلال الآونة الأخيرة لعمل درامي جديد، ومن المقرر المنافسة به في خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وصرحت إيمي سمير غانم خلال تصريحات تليفزيونية لها، عن عودتها لساحة العمل مرة آخرى بعد فترة غياب دامت لأكثر من خمس سنوات، حيث قالت: “بقالي 5 سنين مشتغلتش وواحدة واحدة بحاول أرجع للشغل تاني، وكمان أول مرة اشتغل في السعودية بمسرحية التلفزيون”.

أما عن تعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد من خلال مشاركتها في مسرحية التلفزيون، فعلقت إيمي قائلة: “المسرحية ظريفة، اجتماعية كوميدية، وجايين نفك عن نفسنا شوية ونفرفش الناس، وبلعب دور مطربة شعبية بيحصلها شوية مواقف مش ظريفة”.

ومن جانبه، اجتمعا أمس الثنائي الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على خشبة المسرح لعرض أحدث الأعمال المسرحية التي تجمعهما مجددًا والتي تحمل إسم "التلفزيون" ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي 2023، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

أحداث مسرحية التلفزيون

وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير من خلال ريموت، مما يدخلهما في العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، ولا يعلم الزوجان هل سيعودان إلى حياتهما الطبيعية أم لا ؟

أبطال مسرحية التلفزيون

والمسرحية من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ويستمر عرض المسرحية لمدة 5 أيام على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي.

أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وتعد مسرحية التلفزيون هي التعاون الفني التاسع بين حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، حيث سبق وتعاونا من قبل في 8 أعمال متنوعة ما بين السينما والدراما والإذاعة.