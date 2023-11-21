تامر عبدالمنعم يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في المجتمع المدني

القاهرة - محمد ابراهيم -

قامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بتنفيذ الحملة الدعائية للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إقامتها الشهر القادم.

الحملة الدعائية للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن جانبه أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في المجتمع المدني.

تامر عبد المنعم يشيد بدور الوزارة في الوعي الإنتخابي:

كما أكد "عبدالمنعم" على حرص الوزارة على تحفيز الوعي الانتخابي لدى الجماهير، وكانت الإدارة المركزية للشئون الفنية قد إحتفلت بمرور 50 عاما على إنتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني وتحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حفل علي الحجار على مسرح السامر:

وأحيا الحفل الفنان القدير علي الحجار والتي أقيمت بمسرح السامر بالعجوزة وحضرتها الدكتورة نيڤين الكيلاني ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

تامر عبد المنعم يعلق على أزمة محمد سلام:

وفي سياق آخر علق الفنان تامر عبد المنعم على انسحاب الفنان محمد سلام من عرض مسرحي بموسم الرياض من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب تامر عبد المنعم:'عملت معه لسنوات طويلة..الأستاذ عادل امام علمنا أن المسرح رسالة وعلمنا ايضا مقولة عميقة لن يستوعبها الا العقلاء والنبلاء وهي ( المسرح لا يعيقه القبر ) اظن الرسالة وصلت كفاكم مزايدات وكفاية اهانة لمهنة الفن بقي".

نبذة عن تامر عبد المنعم:

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم من مواليد القاهرة في 18 أكتوبر 1976 وقد تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1999 حيث تتلمذ علي يد أستاذه وحيد حامد لمدة أربعة سنوات وله عدة أفلام ككاتب أبرزها فيلم أمير الظلام 2001 فيلم المشخصاتي 2 2016 وفيلم الشنطة 2021 مسلسل أغلي من حياتي 2010 ومسلسل المرافعة 2014 ومسلسل الضاهر 2019.

كما أنه له العديد من المقالات حيث كان له بوكس يومي باليوم السابع ومقال أسبوعي بالأهرام المسائي وجريدة 24 وقدم برنامج 90 دقيقة للمحور وبرنامج العاصمة على قناة العاصمة الذي استضاف من خلالها عدة شخصيات سياسية بارزة مثل الملك أحمد فؤاد كان أبرزهم كما أنه قد صدر له كتابين الأول مذكرات فلول 2018 والثاني مسرحية جمعة سبت حد 2023.