انت الان تتابع خبر تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام تثير ضجة على السوشيال ميديا.. وهذا أول تعليق من نجله؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار شائعات جديدة على السوشيال ميديا عن تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، خرج المخرج رامي إمإم ليطمئن الجمهور عن الحالة الصحية لوالده.

وقال: "الحمد لله، وطبيعي كل شوية يبقى عندك إشاعات وأخبار، وكل مرحلة سنية في حياة أي فنان لازم يبقى لها إشاعات من نوع معين".

وأضاف: "إشاعات سن الأربعين غير سن الخمسين والستين، وفي سن الثمانين الإشاعات نوع معين جدا وتبدأ تكثر حول صحة الفنان".

وعلق رامي إمام أيضاً على الرسالة التي وجهتها ياسمين صبري للفنان عادل إمام وزوجته بعد مشاركتها مع الفنان محمد إمام والمخرج رامي إمام في فيلم "أبو نسب".

وقال: "لأول مرة أشكرها على الهواء على لفتتها الطيبة، وإنها طلعت في برنامج وشكرت والدتي بشكل كبير جدا".

وتابع: "أشكرك يا ياسمين على كلامك الجميل عن والدتي وأسرتي".

وجاءت تصريحات رامي إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.