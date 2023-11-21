انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تصور فيلمها الجديد جوري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر اعلامية عن بدء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الجديد "جوري"، بقيادة المخرج المصري مرقس عادل.



وقالت مصادر ، أن عمليات التصوير تجري في بلاتوه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، في مدينة 6 أكتوبر، على أطراف القاهرة، وسط حالة تعتيم على التفاصيل.



وكانت النجمة اللبنانية قد شاركت متابعيها على إنستغرام، في 19 سبتمبر (أيلول ) الماضي، مجموعة من الصور أثناء تعاقدها على الفيلم، وهو من تأليف هيثم سعيد.



وقالت هيفاء، إن التحضيرات للفيلم بدأت قبل 4 أشهر، حيث طرح عليها المخرج فكرتين، الأولى فيلم رومانسي كوميدي، والثانية فيلم أكشن، مؤكدة أن الفيلمين يشكلان "مفاجأة حلوة" .