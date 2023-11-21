انت الأن تتابع خبر غادة عادل تنضم لفريق عمل هيروشيما والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية غادة عادل التمثيل في فيلم "هيروشيما"، بطولة محمد ممدوح وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي .

ويعمل صُنّاع الفيلم حالياً على جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، ومعاينة أماكـن التصوير لانطلاق التصوير خلال شهر يناير (كانون الثاني) ، ليتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وكان محمد ممدوح قد اعتذر مؤخراً عن مشاركة ريهام عبد الغفور في مسلسل "إجازة وضع" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بسبب انشغاله في التحضير للفيلم الجديد "هيروشيما".

يذكر أن غادة عادل شاركت مؤخراً في فيلم "البطة الصفرا"، بطولة محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، فرح الزاهد، إبرام سمير، عمرو رمزي، محمد أنور، وأحمد أمين، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وجسدت خلاله غادة شخصية زعيمة عصابة .