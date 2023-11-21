انت الأن تتابع خبر فنانة سعودية تعترف بفشل فيلم ميساء مغربي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السعودية فيّ فؤاد عن فشل فيلم "321 أكشن" وسحبه من العرض في دور السينما، مشيرةً الى أن الفيلم من تأليف ميساء مغربي، وإخراج شادي الرملي وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين ومشاهير "السوشال ميديا" السعوديين.

جاء ذلك لدى ظهورها في برنامج مكانك الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة "STC"، حيث قالت "إن الفيلم فشل، إذ عُرض في السينما فترة بسيطة ثم تم سحبه".

وأضافت أنها لا تعتبر فشل الفيلم مشكلة، موضحة أنه "ليس كل ما نقدّمه يجب أن يكون نمبر ون، لا مشكلة أن نخطئ ونتعلم ونزيد خبرتنا مستحيل أن نقدّم في كل عام 10 أفلام كلها تكون ضمن التوب تن".

يذكر أن الفيلم شهد عودة ميساء مغربي للتمثيل بعد سنوات من ابتعادها عن الشاشة الصغيرة، كما شهد مشاركة العديد من مشاهير السوشال ميديا أمثال دايلر، وراكان عبد الواحد، وراكان بوخالد، وخالد يسلم، وعبير سندر.

وكانت ميساء مغربي قد علّقت على الانتقادات التي طالت الفيلم وصُناعه في وقت سابق، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: "لم أتوقع أن يكون هناك ردود أفعال عنيفة تجاه بعض أبطال الفيلم، كما لم أتوقع أن يتعرض العمل لهذا العنف، بناءً على شخصيات محددة مشاركة فيه".

وأضافت: "أتفهم مشاعر الناس، ولكن يجب ألّا يتم الحكم على الفيلم كاملاً.. نجاح أي فيلم لا يمكن أن يكون بناءً على يومه الأول، وإنما بعد مرور على الأقل أسبوع على بدء عروضه" .