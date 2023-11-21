انت الأن تتابع خبر شربتجي : اعمالي للاطفال عوضتني مشاعر الامومة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي، أن مشاركتها بالتجربة الإخراجية الخاصة مع الأطفال في أعمالها الدرامية، عوضها عن مشاعر الأمومة.

ونشرت رشا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي صادف ،الاثنين، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) ، مجموعة من الصور برفقة أطفال شاركوها أعمالها عبر السنوات الماضية، من خلال "أشواك ناعمة" و"حارة القبة" و"مربى العز" و"بنات العيلة"، وأرفقتهم بتعليق بينت خلاله أنه رغم عدم إنجابها للأطفال، إلا أن حضورهم بأعمالها أكسبها الكثير من الحب والشغف.

وكتبت المخرجة السورية: "قد يكون الله لم يكتب لي أن أكون أماً، لكنني انخرطت مع الكثير من الأطفال في مهنتي، بعدة أعمال، وعملت معهم وعملوا معي، تعلمت منهم وتعلموا مني، كمية الحب والطاقة التي وصلتني كانت كبيرة جداً، وكان الإبداع والشغف والموهبة التي في عيونهم تضاهي جهد وحلم النجوم في بعض الأوقات".

ولفتت إلى محاولتها لإبراز موهبة الأطفال الذين يشكل حضورهم عفوية وتلقائية، قائلة: "هذا النقاء كله حاولت أصنع منه شيئاً، ورغم التعب والصعوبة، لا يوجد أمتع من العمل على مادة خام، قادرة أن تعطيك كل العفوية والتلقائية" .