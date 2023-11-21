أيتن عامر توجه رسالة لمنتقدي الفنانين على السوشيال ميديا

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى منتقدي الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من التعليقات السلبية التي طالتها، نشرت أيتن فيديو توضح فيه سبب القيام بتلك الخطوة.



وعلقت أيتن عامر على الفيديو قائلة: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا، أنا بقالى شهر ونص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية، وعندى فيلم فى السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا ان دة شغلنا زى ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادى وبلاش نزايد على بعض من فضلكو".

مضمون فيديو آيتن عامر

واكدت أيتن عامر في الفيديو إنه من حق الفنان أن يمارس مهامه ومنها نشر الدعاية للأعمال عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو ما لا يتعارض مع الدعم للقضية الفلسطينية، كل فنان وهي منهم، لديه مسئوليات وتعاقدات ستؤدي إلى الحبس إذا لم توف بها لذا يجب وقف المزايدات، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعيد ميلادها مساء اليوم برفقة أصدقائها.

أيتن عامر تروج لفيلمها الجديد "بلوموندو"

ومن ناحية اخري، روجت أيتن عامر لفيلمها الجديد "بلوموندو" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ونشرت صورة لها من الفيلم وعلقت علي الصورة قائلة: "صباح الخير قلت انزل صورة من الفيلم اللى في السينما دلوقتى بما أن الناس اللى شافته عاجبها وبتبعتلى مبسوطة #بلوموندو #صافی #ایتن_عامر ".

اخر أعمال الفنانة آيتن عامر

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022. وكانت بطلة العمل بجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسح ذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، وبسبب اكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.