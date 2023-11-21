نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تغريدة الهجوم على إليسا عبر منصة اكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لهجوم كبير عبر منصة اكس تويتر سابقا، وذلك بعد أن عبرت عن غضبها بسبب استشهاد صحفيين على حدود لبنان اليوم.

تغريدة اليسا:

وكتبت اليسا:" فدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين والابرياء بل الجنوب ضيعان الشباب والله يصبر أهلكن".

اليسا

تعليقات الجمهور:

وجاءت تعليقات الجمهور على التغريدة كاتي:

_ يمكن في شي اسمه وطن فدوا، من عدوّ ما تجرّأتي حتّى تذكري اسمه ولا تشرّف بإدانتك لإله.

_ عندما يكون كلاب السفارة أوفى من الكلب لمعلمينه ولا يوجد لديهم لا حس وطني ولا حس أخلاقي ولاحتى حرية تصرف تكون النتيجة نباح كلب مسعور في وادي خراب ولا يتأدبون في حضرة الموت والشهادة، استحوا ونضبوا لا مكان لكم مع الشرفاء.

_ مقاطعة اعمال ‎#اليسا وتغطية اعمالها وحفلاتها صار شغل كل شخص شريف بالعالم وكمان يا ريت الكل يلغي متابعتها وين ما كان.....

كل شي بميلة وإنه ا تحكي هالشي بميلة تانية طلعت لا صاحية راي ولا صاحبة فهم.

آخر أعمال اليسا:

ويذكر أن آخر أعمال اليسا هى أغنية بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اليسا

كلمات الأغنية

وسط الناس وحيده

مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني

فمش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه

لكن خايفه وزهقانه

عشان انت بعيد عني

ومشتاقه ومحتاجه

وطول الليل عيوني بتدور عليك

وسط الوشوش

ما بيناموش عيوني بعدك

يا حبيبي ما بيناموش

ده طول الليل بضحك فوش الناس

وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى

ولا مين زيي خسر

وبيشوفوني يحسبوني

اني برقص عالأغاني

وانا فمكان تاني معاك

يا حبيبي انا فمكان تاني

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

وفبالي وبفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل

مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا قلبي مستنيك انا