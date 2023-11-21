فن ومشاهير

بسبب تغريدة  الهجوم على إليسا عبر منصة اكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تغريدة  الهجوم على إليسا عبر منصة اكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

 

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لهجوم كبير عبر منصة اكس تويتر سابقا، وذلك بعد أن عبرت عن غضبها بسبب استشهاد صحفيين على حدود لبنان اليوم.

 

 

تغريدة اليسا: 

 

 

وكتبت اليسا:" فدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين والابرياء بل الجنوب ضيعان الشباب والله يصبر أهلكن". 

ffddbe65ac.jpg
اليسا

 

تعليقات الجمهور: 

 

 

وجاءت تعليقات الجمهور على التغريدة كاتي: 

_ يمكن في شي اسمه وطن فدوا، من عدوّ ما تجرّأتي حتّى تذكري اسمه ولا تشرّف بإدانتك لإله.

_ عندما يكون كلاب السفارة أوفى من الكلب لمعلمينه ولا يوجد لديهم لا حس وطني ولا حس أخلاقي ولاحتى حرية تصرف تكون النتيجة نباح كلب مسعور  في وادي خراب  ولا يتأدبون في حضرة الموت والشهادة، استحوا ونضبوا لا مكان لكم مع الشرفاء.

_  مقاطعة اعمال ‎#اليسا وتغطية اعمالها وحفلاتها صار شغل كل شخص شريف بالعالم وكمان يا ريت الكل يلغي متابعتها وين ما كان..... 

كل شي بميلة وإنه ا تحكي هالشي بميلة تانية طلعت لا صاحية راي ولا صاحبة فهم.

 

 

آخر أعمال اليسا: 

 

ويذكر أن آخر أعمال اليسا هى أغنية  بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ed2a37cee5.jpg
اليسا

 

كلمات الأغنية

 

وسط الناس وحيده
مفيش ولا حاجه جديده
عشان انت بعيد عني
فمش فارقالي ولا حاجه
وسط الناس سهرانه
لكن خايفه وزهقانه
عشان انت بعيد عني
ومشتاقه ومحتاجه

وطول الليل عيوني بتدور عليك
وسط الوشوش
ما بيناموش عيوني بعدك
يا حبيبي ما بيناموش
ده طول الليل بضحك فوش الناس
وقلبي بيتعصر
مين اللي فيهم زيي قاسى
ولا مين زيي خسر
وبيشوفوني يحسبوني
اني برقص عالأغاني
وانا فمكان تاني معاك
يا حبيبي انا فمكان تاني

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

وفبالي وبفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل

مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا قلبي مستنيك انا

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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