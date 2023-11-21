فراس سعيد: بحاول الجمهور يشوفني بشخصية مختلفة وأناقش من خلالها الواقع

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان فراس سعيد، حرصه الدائم في اختياره للأدوار التي يقدمها، كاشفًا السبب الرئيسي في انحصاره وبعض الفنانين في أعمال متشابهة، قائلا: دايمًا بحرص على التنوع في اختيار الأدوار ولكن في الآخر أنا كممثل بتحط في ضغط معين وده بسبب إن الفنان لما بيقدم دور رومانسي وبيعجب الناس، فكل الأدوار اللي بتتقدم ليه بعدها بتبقى بنفس النمط الرومانسي، أو اللي قدمه قبل كده.. على عكس الفنان بيبقى حابب يغير من جلده وحابب إنه ينوع ويقدم حاجة مختلفة، متقدمتش قبل كده، وده بيبقى احترامًا للمشاهد، وبحاول ديمًا إن الجمهور يشوفني بشخصية مختلفة، وفي نفس الوقت أناقش من خلالها الواقع.

أحدث أعمال فراس سعيد

ومن ناحية اخري، شارك فراس سعيد موخرا في حكاية روحي فيك، الذي ظهر من خلالها بشخصية الزوج الذي يعاني من المرض النفسي لدى زوجته، لتجبره جميع الضغوط النفسية على الخيانة وشاركه في الحكاية مجموعة من النجوم ومن بينهم: هبة مجدي، محمد الكيلاني، نور محمود، سمر مرسي، هلا السعيد، ألفت إمام، والعمل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي، دارت حكاية روحي فيك في إطار ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق، وظهرت من خلاله عائشة بن أحمد بدور مهندسة معمارية، وتوجد لديها شركة تشطيبات، ولكن تنقلب الأحداث وتتحول عائشة بن أحمد بوجود شبح ثنائي لها.

آخر أعمال الفنان فراس سعيد

ويذكر ان آخر أعمال الفنان فراس سعيد هو مسلسل أرواح خفية، بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، نهلة سلامة، تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت، كما عُرض له مؤخرًا فيلم ساعة إجابة، تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبوسيف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي، أيتن عامر، إنتصار، نجلاء بدر وآخرين، كما ظهر كضيف شرف فى فيلم «ساعه أجابة» للنجمة نجلاء بدر والذى يقاسمها في البطولة الفنان مراد مكرم والطفل سليم مصطفى بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم شريف سلامة وغاده عادل وايتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وانتصار وإيمان السيد وآخرين وهو فكره أحمد شيكو وتأليف ورشة كتابة متضمنة كل من شيرين علاء ومصطفى خضر ومحمد خضر وريم معاليفي ورحاب نبيل وإخراج مصطفى أبو سيف.