انت الأن تتابع خبر آيتن عامر : سأدخل السجن ان توقفت عن التمثيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت الفنانة المصرية آيتن عامر الهجوم الذي يتعرض له، الفنانين والمغنيين بعد الإعلان عن أعمالهم الفنية، في ظل الأحداث الحالية التي يشهدها قطاع غزة.



وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام ، قالت آيتن: "طالعة أقولكم حاجة بسيطة يا ريت تستوعبوها وتفهموها، مش معنى إننا نعمل دعاية في شغلنا يعني ناسين قضية فلسطين، وأنا ليا شهر بنزل عن القضية وكان هيقفل حسابي من كتر اللي كنت أنزله عن القضية".



وأضافت: "بس بدايق لما بشوف حد من زمايلنا من الفنانين يتعرض للهجوم لأنه نزل إعلان عن شغله.. استوعبوا".



واعتبرت آيتن أن من سيقوم بعمل "إنفلو" لصفحتها لن يهمها، لأنه بالنهاية لم يستوعب طبيعة عملها.



واختتمت آيتن حديثها بأنها بالفعل قد تدخل السجن بسبب عدم عملها أو توقفها عنه، ولن يخدمها أحد بالمحصلة، وهي تدافع عن نفسها وعن زملائها في الوسط الفني.



وقالت: "سأحتفل بعيد ميلادي مع الأصدقاء وسأكمل عملي في اللوكيشين، وهذا لا يعني عدم اهتمامي بالقضية"، مؤكدة أن قلبها موجوع على الشعب الفلسطيني، وأنها تدعم القضية بكل الطرق الممكنة.



وأرفقت آيتن الفيديو بتعلق "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا، أنا بقالى شهر ونص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية. وعندي فيلم في السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا أن ده شغلنا زي ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادي، وبلاش نزايد على بعض من فضلكوا" .