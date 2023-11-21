انت الان تتابع خبر ليست مصرية ولا لبنانية.. الجنسية الحقيقية للفنانة شمس البارودي ستصدمكم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الفنانة شمس البارودي، زوجة الفنان المصري حسن يوسف اسواء ايام حياتها، حيث فقدت أحد ابنائها مؤخرا، أثناء قضاء اجازته الصيفية.

وبالرغم من مرور عدة اسابيع على هذا الخبر لكن الحزن مازال يخيم على عائلة الفقيد الراحل وعلى جميع من في الوسط الفني.

شمس البارودي تعتبر واحدة من نجمات الزمن الجميل، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي جعلتها تتربع على عرش النجومية.

الكثير من الجمهور لم يكونوا يعلموا أن الفنانة شمس البارودي تحمل الجنسية السورية، حيث وهي من اصول سورية، لكنها ولدت وترعرعت في القاهرة.

درست شمس البارودي في المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت مدة دراستها عامان ونصف، قامت بتمثيل أول عمل تلفزيوني لها في أحد المسلسلات التلفزيونية والذي عرف باسم العسل المر.