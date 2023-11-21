انت الأن تتابع خبر ميكب وردي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها علي حسابها علي منصات التواصل الاجتماعي صورها بمختلف إطالتها، حيث ظهرت ياسمين بفستان أبيض وميكب وردي خطف أنظار معجبيها.

ياسمين صبري بإطلالة متميزة

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بالصور التي نشرتها اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بإطلالة مميزة ومختلفة وبسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض ساقط الكتفين وميكب وردي هادي جدًا تبرز جمالها، وتسريحة شعر بسيطة حيث دلت خصلات من شعرها، وارتداء حلق طويل ذات اللون الذهبي.

أحدث أعمال ياسمين صبري

شاركت ياسمين، في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، حيث دارت أحداث الفيلم، في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

من هي ياسمين صبري

هي ممثلة مصرية، ولدت بالإسكندرية، والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، تخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في قناة الحياة، ولما لم يكن لها أي أقارب مقيمين في القاهرة أو لهم علاقة بمجال الإعلام، ففكرت للوصول لحلمها أن تشترك في مسابقة ميس إيجيبت، ولكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين، وبعد ذلك تلقت اتصالا من إحدى الشركات العاملة في الإعلانات تطلب منها المشاركة كموديل، وهي الفكرة التي كنت ترفضها في البداية لما سمعته عن هذا المجال، ولكنها اكتشفت أن أي شخص قادر على فرض ما يريده من معاملة مع كل المحيطين به، وعملت بالفعل كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز مسعود ووذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور رشا بطلة البرنامج، وبعدها علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في مسلسل جبل الحلال، وبعد دخولها الشركة كان أول من شاهدته هو المخرج عادل أديب وجعلها ترتجل بعض المشاهد من برنامج خطوات الشيطان. في 2015 شاركت في مسلسل (شطرنج). قدمت البطولة في مسلسلي حكايتي وفرصة تانية، وتزوجت في 2020 من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

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