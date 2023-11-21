آيتن عامر: "دماؤنا تحترق من أجل فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر نجوم الفن في دعم القضية الفلسطينية، ومهاجمة الحكومة الصهيونية، فقامت آيتن عامر مؤخرًا بالتعبير عن استيائها الشديد من الهجوم الذي يتعرض له نجوم الفن لممارسة حياتهم والإعلان عن أعمالهم الفنية، في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين من قصف ودمار شامل أدى إلى استشهاد الآلاف من الأرواح البريئة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

فقالت آيتن عامر، خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مش معنى إننا نمارس حياتنا أننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعًا، وأنا منذ شهر ونصف منذ بداية هذه الكارثة التي حدثت، وأنا أتحدث عنها لدرجة أن حسابي كان سيغلق بسبب الأشياء التي أقوم بنشرها طوال الوقت".

وأردفت آيتن: "عايزة أقول إنه على قدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، يصعب عليّا أن يعلن أحد فينا من الفنانين عن عمله ويهاجمه الناس ويقولوا أنت مش حاسس بالناس، بالطبع كلنا متأثرين، لكن ردود الأفعال غريبة لأن هي دي وظيفتنا والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا".

وأضافت قائلة:" من الممكن أن نهاجم من لا يؤيد القضية ولا يتحدث عنها، لكن ليه نهاجم اللي بيتكلم عن القضية؟ مقدرش أقول مترحوش الشغل ولا تلتزموا بعقودكم، مجرد قيامنا بالإعلان عن عملنا لا يعني أننا نشغل الرأي العام عن القضية الفلسطينية".



آيتن عامر: ليه بتاخدوا الموقف القوي تجاه الفنانين؟

وأكملت آيتن عامر: "ليه بتاخدوا الموقف القوي تجاه الفنانين؟ مش قادرة أفهم، أرجو أن تفهموا أننا ملزمين ونريد أن يكتمل عملنا ولا نتأثر، ومحدش هينفع حد ولا هيحس بحد، كفاية هجوم ومزايدات كل واحد فيه اللي مكفيه".



آيتن عامر:" دماؤنا تحترق من أجل الشعب الفلسطيني"



ووجهة آيتن عامر رسالة شديدة اللهجة لجمهورها قائلة:" بلاش مزايدات، كلنا شايفين اللي بيحصل والعالم يتفرج مش أحنا بس، بل نحن ندعم القضية الفلسطينية، ودماؤنا تحترق من أجل الشعب وما يحدث له، ولكن أيضًا أفرح بنجاحي وعملي لأنني الآن أعمل لأن لدي التزامات، لو وقفت عن القيام بعملي، هتسجن ولن أتمكن من الوفاء بالتزاماتي، ولن ينفعني الأشخاص الذين يطلبون مني التوقف عن القيام بعملك.

آيتن عامر: بلاش تزايدوا على الناس اللي بتباشر شغلها

واختتمت آيتن عامر حديثها حيث قالت: "أنا دلوقتي أم مستنيه أطفالي لإنهاء التدريب، وبعد فترة هبدأ تصوير وبعدها سأحتفل بعيد ميلادي، وصحابي ومش هقولهم متحتفلوش بسبب الأحداث، ولكن هقول كل عام وأنت بخير، وسأدعو لهم، بلاش تزايدوا على الناس اللي بتباشر شغلها بشكل طبيعي، الفنان لما بيروج لعمل ده شغله مينفعش يوقفه".