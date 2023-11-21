انت الأن تتابع خبر لن يتخيل أحد كم تبلغ ثروة الفنان عادل امام.. رقم فلكي سيصيبكم بالصدمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفنان المصري عادل امام الملقب بالزعيم، من أشهر الفنانين حالياً، حيث يمتلك جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

قدم عادل امام العديد من الأعمال الفنية والذي جعلته نجم الشباك الأول بدون منازع، وحقق نجاحا كبيرا، خلال مسيرته الفنية الطويلة.

الكثير من الفنانين في الوسط الفني، كان حلمهم مشاركة عادل امام في واحدا من اعماله الفنية التي امتدت لفترة طويلة جدا.

استطاع الزعيم أن يجمع ثروة هائلة والتي قدرت بحوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا وفقاً لموقعCELEBRITY NET WORTH المعني برصد ثروات الفنانين.

هذا الرصد جاء بعد أن انتشرت بعض الشائعات التي تتحدث عن تجاوز ثروة عادل إمام هذا المبلغ وتقديرها ببلوغها رغماً كبيراً ولكنها مجرد تخمينات دون وجود مصدر رسمي أو إثبات لها.

والحقيقة أن الثروة معقولة جداً إذا ما عرفنا أن عادل إمام قدم العديد من الأعمال الفنية التي تتجاوز 150 عملا وتنوعت بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية.

ومن أهم تلك الأعمال طيور الظلام والإرهابي، عمارة يعقوبيان، التجربة الدينماركية ثم اتجه في السنوات الأخيرة لتقديم المسلسلات في موسم السباق الرمضاني مثل فرقة ناجي عطا الله، ومأمون وشركاه وأخر أعماله كانت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل فلانتينو.