نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال للفجر الفني: سبب حماسي لشخصية سيدة في "ورقة التوت" إنها حقيقية (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة متميزة بأعمالها المؤثرة فمن مشهد للآخر تستطيع أن تجعل المشاهد من يضحك إلي يبكي في لحظة مثل ما فعلت في مسلسل " سابع جار و جروب العيلة" وغيرها، ومن جديد جذبت الفنانة صفاء جلال الجمهور إليها بمسلسل " ورق التوت " بشخصية سيدة وحاور دوت الخليج الفني النجمة صفاء جلال لتحدثنا عن دورها في مسلسل " ورق التوت"

كيف تم ترشيحك للدور " سيدة " في مسلسل " ورق التوت" ؟

تم ترشيحي من قبل المخرج حسام علي، وفي بداية ترشيحي اندهشت من الشخصية أنها شخصية تبكي كثير طوال المسلسل، ومزحت معاه إن من الممكن أن أقدم شخصية فرفوشة.

سيدة “ ورق التوت”

تلقي دورك في المسلسل إشادات واسعة ومبهرة، هل كنتِ تتوقعي هذا النجاح؟

ربنا كريم والمسلسل جميل للغاية وجميعًا بذلنا أقصي مجهود لدينا فهذا جعل المسلسل يحبه الجمهور ويرآه برغم الظروف التي تمر بها البلاد.



ما الذي حمسك لشخصية سيدة ؟

الذي حمسني لشخصية سيدة أنها شخصية حقيقية نرآها دائمًا في حياتنا واتعامل معها كثيرًا، هي شخصية السيدة المقهورة والمظلومة التي تحمل على أكتافها مسئولية البيت والحياة بأكملها.

سيدة ورق التوت

عندما عرض عليكِ إسم المسلسل " ورق التوت " ما الذي خطر ببالك ؟

لم يخطر ببالي شئ محدد ولكن توقعت أن " ورق التوت" هو الذي نقوم بتغطية عوارات المجتمع.

شخصية سيدة تصف الكثير من سيدات المجتمع التي يستحملن من أجل أبناءها وتعطف معها الجمهور، من وجهة نظرك يجب الإكثار من هذه الأعمال ؟

بالتأكيد نحن نقدم النماذج الحقيقة من نماذج المجتمع مثل شخصية سيدة التي تعيش في قهر وظلم وزوجها يمارس عليها العنف وعلى رغم ذلك تستحمل من أجل أبناءها.

كمُشاهدة وليس كمشاركة.. ما المشهد التي شاهدتيه وآثار غضبك ؟

مشهد ختان أنهار من المشاهد التي آثارت غضبي وفي قمة العنف والمخاطرة بحياة طفلة والجهل، وللاسف مازال بعض الأشخاص يفعلون ذلك.



ما الأعمال التي تنجذبي إليها.. أو الدور التي تتمني تقدميه ؟



أعمال كثيرة للغاية.

شئ عظيم و حققت نجاحًا ساحقًا، وأحب الأعمال ذات ٥ حلقات و١٠ و١٥ حلقات مثل الأعمال التي شاركت بها أبرزها " جروب العيلة، بنات موسي " وغيرها وتقاربنا للمشاهدين بشكل جميل.

ما الأفضل بالنسبالك القصيرة أم الطويلة ؟



هذه لها نكهة خاصة وهذه لها نكهة أخري، ويرجع إلي القصة والشخصيات وأنها تستحق أن تكون طويل أو العكس صحيح.

ما الأعمال القادمة ؟

لا يوجد في الوقت الحالي.. بس في القريب العاجل يكون إن شاءالله