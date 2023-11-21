انت الان تتابع خبر أصالة تثير الجدل بحذف جميع صورها من على "إنستجرام".. والجمهور يتسأل: " ما القصة" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - آثارت الفنانة أصالة نصري دهشه جميع المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن قامت بحذف جميع صورها من على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وإبقائها صورة واحدة فقط يبدو أنها للترويج لألبومها الجديد "لحقت نفسي".

واستغرب الكثير من متابعي أصالة طريقتها في الترويج لألبومها الجديد، بعدما نشرت مجموعة من الصور المقطّعة لتكوّن صورة كبيرة عبارة عن بوستر الألبوم.

وظهرت أصالة في البوستر في غاية الأناقة بفستان باللونين الأحمر والأبيض، وبكمّين فضفاضين، وطبّقت مكياجأً ناعماً يبرز العينين وسرّحت شعرها على شكل "كعكة" وتزينت بعقد وأقراط من الألماس.

وكشفت أصالة من خلال تعليقها على الصور أنها ستطرح ألبومها الجديد على جزءين، الجزء الأول يضمّ 6 أغنيات وستطرحه مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأرفقت الصور بالتعليق: "بقدّملكم كلّ الاوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد منّ مواقف من مشاعر... أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيره لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

وأضافت: "بدًي أشكر كلً صديق عزيز موجود إسمه بالأغاني الستّه اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف... وشكراً لأخي وسندي انوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكًر لي وشركة كبيرة مجتهده رائدة بالموسيقى وكتير منّ باقي الفنون بيتي الحنون (روتانا) وكل اللي فيها يشتغلوا بحب وبتحسّ إنهم ولاد الشّركة الكبار... كتير تعلّقت بكل أغنية غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ستّ أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّي أوقاتكم حلوة".