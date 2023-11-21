انت الان تتابع خبر أحمد سعد يوجه رسالة مليئة بالكلمات المؤثرة لـ جودي إبنته الكبرى.. والجمهور يتسأل: "ما السبب" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -وجه الفنان المصري أحمد سعد رسالة مؤثرة إلى إبنته الكبرى "جودي"، وهي واحدة رسائله العديدة لابنته، حيث نشر صورة له برفقتها وعلق عليها بهذه الكلمات.

وعلّق عليها قائلاً: "هعيش عمري كله معجب بيكي وبتعجبني صورتي في عنيكي وبحس قدامك بإنك أعظم إنجازاتي".

وأضاف: "بجد أنا بحبّك جداً جداً، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه الذين ركزوا على إبنته التي باتت شابة جميلة، مشيرين إلى أنها لا تشبهه، في حين لم يسلم النجم المصري من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إهماله لطفلتيه من مصممة الازياء علياء بسيوني، معتبرين بأنه يهمل الطفلتين ولا يتحمل مسؤوليتهما.

يُذكر أن لأحمد سعد 4 أبناء، هم: ابنة وابن من زوجته الأولى واسماهما “جودي” و"أحمد"، وابنتان من زوجته الحالية علياء بسيوني، بينما فشل زواجه من ريم البارودي وسمية الخشاب ولم يُثمر عن أطفال.

وكان أحمد سعد قد أحيا أخيراً حفلاً ناجحاً في الكويت ضمن فعاليات "موسم الكويت" على مسرح أزدان.