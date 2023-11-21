نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حق عرب.. سلوى عثمان تشارك في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سلوى عثمان الفترة الحالية في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وتظهر بشخصية والدة العوضي، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويعرض في رمضان 2024.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحدث أعمال سلوى عثمان

ومن ناحية اخري، انتهت سلوى عثمان مؤخرًا من تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر وآخرين.

ويعرض حاليا لـ سلوى عثمان في مسلسل ورق التوت، تدور أحداث العمل الفني في إطار اجتماعي، حيث يتناول المسلسل كثيرا من المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب منها: عملية الختان، والمشاكل الطبقية، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل والاضطراب النفسي، ويضم العمل الفني مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم: ثراء جبيل، أسماء جلا، سلوى عثمان، طارق عبيد، مصطفى منصور والعمل من بطولة الفنان شريف سلامة، ويعرض حاليًا على شاشة قناة CBC.

وايضا شاركت في فيلم ميناتل وهو تدور أحداث فيلم ميناتل حول نوعية الأفلام المختلفة من الدراما ويعبر عن حكايات مختلفة، وتدور الأحداث حول هذا النوع من الأعمال المختلفة، ويضم فيلم ميناتل مجموعة من الفنانين، منهم: سلوى عثمان، طارق النهري، عمرو رمزي، إلهام عبد البديع، علا رامي، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن،أحمد سلامة، ليلى عز العرب، علي ماهر، باتع خليل، رغدة جلال، حازم فؤاد، والعمل من إخراج أحمد صالح.

اخر اعمال الفنانة سلوى عثمان

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة سلوى عثمان هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ضم العمل كلًا من: سيد رجب، بيومي فؤاد، صبري فواز، كريم عفيفي، دينا محسن، محمد لطفي، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، كما شاركت أيضًا بمسلسل "سوق الكانتو"،"جت سليمة"، وغيرها من الأعمال.