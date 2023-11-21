انت الان تتابع خبر "بتتشبهي بجورجينا ليه؟!".. رد صادم من ياسمين صبري فاجأت به الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الاعلامي الشهير عمرو أديب، مواطنته الفنانة ياسمين صبري في حلقة مشوقة للغاية، كشفت من خلالها العديد من اسرارها الشخصية.

ياسمين صبري تحدثت عن الأزياء والموضة وكيف طورت نفسها الفترة السابقة بشكل كبير، واكدت انها وصلت لعلامات تجارية كبيرة بدون واسطة.

كما حرصت الفنانة ياسمين صبري على التعليق حول تشبيهها دائمًا بـ جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث قالت: يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية.

ومؤخرا، حققت الفنانة ياسمين صبري نجاحا كبيرا من خلال مشاركة دور البطولة مع الفنان امير كرارة في فيلم البعبع، الذي مازال يعرض حاليا في دور السينما.