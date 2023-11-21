مفاجأة.. يسرا تغيب عن موسم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يغيب عن الموسم الرمضاني القادم عدد كبير من النجوم نظرًا لتأجيل أعمالهم أو لارتباطهم بأعمال فنية أخرى، وهذا الموسم لم تتلق الفنانة يسرا سيناريو قوي لعمل درامي حتى الآن، وبذلك تنضم لقائمة الغائبين عن رمضان 2024، هذا العام يعد سابقة خاصة وأنها لم تغب عن رمضان لأكثر من 15 عامًا، وكان العام 2019 هو الوحيد الذي لم تشارك من خلاله في السباق الرمضاني.

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية اخري، تنتظر يسرا خلال الأيام القادمة عرض مسلسل روز وليلى، إخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، ويشارك فيه كل من هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، مروان يونس، وتدور أحداث روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتيين يسرا ونيللي كريم، وتخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.

وتنتظر يسرا خلال الفترة القادمة عرض أكثر من عمل انتهت من تصويره منهم فيلم ليلة العيد، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، والذي تتناول من خلاله القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، عبير صبري، غادة عادل، هنادي مهنا، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح، كما انتهت من تصوير دورها كضيف شرف في فيلم شقو، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل وإلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لعرض الفيلم.

اخر اعمال يسرا



ويذكر ان اخر اعمال يسرا هو مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سماء إبراهيم، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي تعيش الخارج وتعود من الغربة بعد سنوات طويلة، هي وابناها الاثنان، وهما أدم الشرقاوي ومايان السيد إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، تعيش سميحة رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، ومعها تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية التي لن تكن تعرف عنها شيئًا.

كما شاركت في مسلسل «أحلام سعيدة»، وشارك في البطولة: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاوري، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، المسلسل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.