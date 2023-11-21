أبرزهم نانسي عجرم ولطيفة.. النجوم يحتفلون بعيد ميلاد فيروز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنانة الكبيرة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ 88، وكانوا أ[رزهم الفنانة نانسي عجرم والفنانة التونسية لطيفة، وقد عبروا عن حبهم لها وتقديرهما للنجمة الكبيرة.

فهنأت المطربة نانسي عجرم الفنانة فيروز عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات “إكس” حيث قالت: "ورغم كل المآسي ما رح ننسى نقلك: كبر البحر وبعد السما… منحبك! كل سنة وانت رفيقة ماضينا حاضرنا ومستقبلنا.. فيروز".

أما الفنانة لطيفة، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات لصورة الفنانة فيروز وخريطة فلسطين، وعلقت عليه قائلة: "عمري ما تخيلت الحياة من غير صوتك في أفراحنا في أحزاننا في حياتنا، بالنسبة لي الحياة من غير صوتك ملهاش طعم".

وتابعت الفنانة التونسية:" كبرنا على صوتك وإحساسك صوتك هو مرآة، لآلامنا، ومرآة لأفراحنا وأحلامنا، ولحبنا للحياة وحبنا لبعض، ربنا يحميكي ويخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا أحلى من سمعت في حياتي يا قدوتي، كل سنة وأنت أحلى ما في وجداننا كل سنة واحنا طيبين بوجودك وبروحك معانا".

بطريقة مميزة ريما الرحباني تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وتميزت ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز بالاحتفال بعيد ميلاد والدتها بطريقة مختلفة عن طريق نشر فيديو نادر لوالدتها أثناء كواليس تسجيل أغنية “في ظلام الليل”، والذي يعود لعام 1981، في أحد الاستديوهات في مدينة نيويورك الأمريكية، ووجهت لها رسالة قالت فيه: “عقبال كل سنة بصحة وحب وراحة بال وأيام أحلى وألطف وأحن بالخير والعدل والسلام”.

عيد ميلاد جارة القمر “فيروز”

وتحتفل الفنانة اللبنانية فيروز، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، بعيد ميلادها الـ 88، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1935 في جبل لبنان، وتعد أحد رموز الموسيقى والغناء العربي وأيقونة فنية من نوع خاص.