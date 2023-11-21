موقف شجاع في حفل جوائز البافتا الأسكتلندية.. أمير المصري يعلن تضامنه مع غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أمير المصري عن حماسه وموقفه النبيل والشجاع للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة أثناء فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز "البافتا الأسكتلندية، حيث قبل استلامه الجائزة، أعرب أمير المصري عن تضامنه مع الأشخاص الذين يعانون في غزة، سواء كانوا نساءً أو رجالًا أو أطفالًا

كما أعرب عن أمله في تحقيق السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار.، وقامت مجموعة من الناشطين بتوزيع رسائل للضيوف لتشجيعهم على دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما نظمت مجموعة "Arts Workers for Palestine Scotland" وقفة احتجاجية على السجادة الحمراء في جلاسكو، مع تنظيم وقفة احتجاجية عبر الطريق من فندق هيلتون حيث أُقيم الحفل.

سبب حضور أمير المصري للحفل

وحضر أمير المصري الحفل بسبب إنه فاز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا إسكتلندا عن أدائه في Limbo، وتم اختياره للتنافس على جائزة أفضل ممثل مساعد في BIFA عن دوره في In Camera. فيلم Limbo يحكي قصة عمر، الذي يعيش على جزيرة اسكتلندية بعد فصله عن أسرته السورية، في انتظار مصيره بخصوص طلب اللجوء.

ليست المرة الأولى لحصوله على جوائز عالمية



تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني.

أمير المصري يعلق على ترشحه لجائزة أفضل دور عن فيلم In Camera



علق الفنان أمير المصري على اختيار منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية BIFA، للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد، عن فيلم In Camera، معبرًا عن سعادته في بيانٍ له.

قال أمير المصري في البيان: "تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل إحساسي به ثقيلا جدًا".

وكان قد حصد الفنان الشاب أمير المصري بردود أفعال إيجابية عن دوره في فيلم In Camera، والذي عرض في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، بدورته الـ 57 ضمن مسابقة Proxima