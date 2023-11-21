محمود الليثي يتعاون مع يارا في أغنية "أبيض على الأبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمود الليثى حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث يستعد لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “أبيض ع الأبيض”، بتعاون مع المطربة يارا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، ويحمل العمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

ومن جانبه، تصدر المطربان الشعبين محمود الليثي وعصام صاصا تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بأغنيتهم الجديدة " سيبك من اللي خلع"، التي حققت نجاحا هائلًا فور طرحها، حيث تخطت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وتعد الأغنية التعاون الأول الذي يجمع محمود الليثي مع عصام صاصا في عمل فني.

لأول مرة دويتو يجمع بين عصام صاصا ومحمود الليثي

وفي نفس السياق يعتبر هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"

من جانب آخر كان صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هو الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.