محمود سعد يشيد بحلقة "فلسطين حكاية أرض"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الإعلامي محمود سعد عن حلقة “فلسطين.. حكاية أرض” من برنامج “الدحيح” والذي يقدمه صانع المحتوى أحمد الغندور، حيث عبر عن سعادته وإعجابه الشديد بالحلقة، وقد تصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وقال الدكتور الإعلامي محمود سعد عبر فيديو “يوتيوب”:"لما بشوف حاجة حلوة بتتعمل بحب أدعمها و(الدحيح) مش محتاج مني دعاية، لأن هو شاب موهوب، وبيبذل مجهود جبار عشان يقدم الحاجات اللي بيقدمها في وقت قصير، يمكن الطريقة بتاعته أن هو سريع ميرتحلهاش الناس الكبيرة اللي زي حالاتي".

وتابع: “لكن أنا معجب به لأني ببص ليه ببعد أكبر، هو مناسب للشباب اللي بيتكلموا بسرعة، وبيوصل ليهم وده اللي إحنا عايزينه بطريقتهم اللى بيستوعبوا بيها”.

وأضاف: “إحنا الكبار عارفين واللي مش عارف بيقدر يعرف من ناس كتير، لكن أحمد الغندور بيقدم حاجة جميلة، لما اتكلم عن فلسطين هو جاب الحكاية من الأول أرجوكم تخلوا أولادكم يشوفوه ومهم جدا تشيروه.. أحب يا أحمد وأنا عارف أنك خريج جامعة أمريكية أنك تعمل المحتوى بطريقتك دي بلغة تانية، عشان طريقتك دي تعمل شغل برا وتخليه مختصر شوية”.

الدحيح يكشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني في «فلسطين حكاية أرض»

وكان قد كشف صانع المحتوى أحمد الغندور، عن حقائق وتفاصيل حول أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وبداية القصة المؤلمة في غزة، في فيديو جديد تحت عنوان «فلسطين.. حكاية أرض»، مما أثارت إعجاب المشاهدين، ووصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة في 10 ساعات.

وأثارت الحلقة إعجاب الكثيرين، مع حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الجديدة من برنامجه الشهير «الدحيح».

والحلقة تحدثت عن الشعب الفلسطيني ومأساته مع الاحتلال الإسرائيلي، القصة من البداية بطريقة تفسر المشهد بوضوح، مع حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الغاشم، الذي ظل يدمر وحول الأرض لمقابر جماعية، بجانب مراحل إنشاد الدولة الإسرائيلية المزيفة.

ترجمة حلقة الدحيح

ومن المقرر أن يتم ترجمة الحلقة للانجليزية، بعد ردود الفعل الواسعة والنجاح المبهر للحلقة بعد عرضها، حيث أعلن الدحيح عبر صفحته على الفيسبوك بترجمة الحلقة بعد مطالبة المتابعين بذلك.