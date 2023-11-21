انت الان تتابع خبر وفاة نجم مسلسل "الوتد" بنهاية مأسوية للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تدوالت مواقع التواصل الإجتماعي، اخبار تؤكد وفاة المخرج الشهير أحمد النحاس، عن عمر يناهز الـ 73 عام، والذي من أشهر أعماله مسلسل "الوتد"، بطولة الفنانة الراحلة هدى سلطان.

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

بدأ أحمد النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي، وأخرج أول فيلم طويل له "الطائرة المفقودة" عام 1984، وله عدد من الأفلام مثل "الأوغاد"، "السجينتان"، "الشيطانة"، "القلب وما يعشق".

وتفرغ أحمد النحاس لإخراج المسلسلات التليفزيونية منذ منتصف التسعينيات، وأخرج عددا من الأعمال ومنها "الوتد"، "سلمى يا سلامة"، "حكايات المدندش"، "الخفافيش".