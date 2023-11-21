عقب نجاحهم سويًا في "بابا المجال".. مصطفى شعبان وسهر الصايغ يتعاونا سويًا في "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق كلًا من مصطفى شعبان وسهر الصايغ نجاح هائل في الموسم الرمضاني الماضي عقب تعاونهم سويًا في مسلسل "بابا المجال"، وتشير الأخبار إلى أن الثنائي سيجتمع مجددًا في مشروع فني جديد يحمل اسم "المعلم" حيث سيتم تقديم قصة مثيرة وشخصيات مميزة، ليثيروا فضول الجمهور ويبنوا على نجاحهم السابق، مسلسل المعلم من بطولة مصطفي شعبان،سهر الصايغ وهاجر أحمد،انتصار،أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل بابا المجال

تدور أحداث مسلسل "بابا المجال"،ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال"، شارك مع مصطفى شعبان في مسلسل "بابا المجال"، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم سوسن بدر، سهر الصايغ، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وغيرهم وهو من إخراج أحمد خالد موسى.



ميدو عادل وسهر الصايغ يقدمان شخصيات روميو وجولييت في مسرحية "بص للعالم بقلبك"

ومن جهة آخرى، يجرى حاليًا بروفات مسرحية "بص للعالم بقلبك" المأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتبها بشكل غنائي الشاعر أمين حداد لتقدم بشكل غنائي استعراضي "ميوزيكال".يشارك النجمين محمد عادل وسهر الصايغ بالإضافة لمشاركة عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب.

جدير بالذكر أن مسرحية " روميو وجولييت " من أعظم أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير وتعتبر من الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيرًا في مسرحيات وأفلام قديمًا وحديثًا وظهرت مترجمة في الكثير من لغات العالم، حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت، كما أن مشاهد روميو وجولييت ألهمت الكثير من الرسامين لرسم مشاهد المسرحية، ونتج عن ذلك تراث من اللوحات العالمية الشهيرة.

القصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة «منتيغيو» وعائلة «كابوليت». ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل، وخلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان.. روميو من مونتيغيو، وجولييت من كابوليت. يخبرنا الراوي بأن العاشقين يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.