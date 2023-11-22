أحمد الفيشاوي يشيد بكلمة أمير المصري لدعم فلسطين في حفل جوائز البافتا

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان الشاب أمير المصري خلال حفل توزيع جوائز البافتا اسكتلندا على السجادة الحمراء بضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

دعم الفنان أحمد الفيشاوي الكلمة التي ألقاها الفنان أمير المصري ضمن حفل توزيع جوائز بافتا الإسكتلندية، والذي حرص على إعلان تضامنه المكامل مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقام أحمد الفيشاوي بمشاركة كلمة أمير المصري، عبر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عرفت دائمًا أن لديك قلبًا طيبًا ومحبوبًا دائمًا في موهبتك، أحسنت القول”.

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وكان قد قام أمير المصري قبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة صرح قائلًا: " قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار".

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وكان قد حرص الفنان أمير المصري على توجيه رسالة عالمية يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، واختار اللغة الإنجليزية لتكون وسيلته في إيصال دعمه.

شارك الفنان أمير المصري محبيه بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة".

وأكمل أمير قائلًا: "محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية".

وأردف أمير المصري من خلال الفيديو: "خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الإجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع".