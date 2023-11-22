نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل مهددة بالمقاضاة بعد طرحها كافر أغنية "الأماكن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرضها للتهديد بالمقاضاة، بسبب الكافر التي طرحته لأغنية الأماكن مؤخرًا وأهدته لروح والدها، وذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت بسمة بوسيل من خلال خاصية "استوري" قائلة: “حتى الكوفر بتاع الأماكن اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانه، مش فاهمة ليه أنا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على أنه يعمل كوفر.. بجد زعلانة أني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا.. أنا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني.. عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغني حاجة ليا.. إلا لو الموضوع حاجة تانية”.

تضامنًا مع أطفال فلسطين.. بسمة بوسيل تطرح "أعطونا الطفولة"

ومن جانبه كانت طرحت بسمة بوسيل أغنية "أعطونا الطفولة" بصوتها، تضامنًا مع أحداث غزة، والانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين، وقد أشاد النجم تامر حسني بغناء طليقته بسمة بوسيل للأغنية.

ونشرت بسمة بوسيل فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة:" ما أبشع العالم في أعينهم ! عالم جرد من انسانيته ومبادئه.. لن نفعل شيئًا إلا ذرف الدموع.. ولكن الله حق ! سامحينا يا فلسطين".

بسمة بوسيل تعلن عن تبرعها بكامل أرباح شركتها لصالح فلسطين

وكانت قد أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عن تبرعها بكامل أرباح شركتها الخاصة في شهر أكتوبر، لأهل غزة في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، مطالبة من جميع محبيها دعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وقامت الصفحة الرسمية للشركة التي تملكها بسمة بوسيل والمتخصصة في أدوات التجميل، بنشر صورة مكتوب عليها: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

تفاصيل أغنية "أعطونا الطفولة"

أغنية «أعطونا الطفولة» هي من غناء الفنانة اللبنانية ريمي بندلي، التي قدمتها في طفولتها عام 1984، والأغنية من كلمات جورج يمين هدى سيداوي لينا أبورستم وألحان رينيه بندلي.